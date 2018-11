Ruidíaz: “No soy el reemplazante de Paolo Guerrero, me considero el mejor” [VIDEO]

Raúl Ruidíaz se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones después de cerrar la temporada con su club Seattle Sounders de la MLS. El delantero de la selección peruana habló con la prensa sobre su actualidad en el combinado nacional y de las comparaciones con Paolo Guerrero.

La ‘Pulga’ señaló tajantemente ser el reemplazante del ‘Depredador’ en el cuadro dirigido por Ricardo Gareca, pues se considera el mejor. “Yo no lo tomó así, no soy el reemplazante de Paolo Guerrero. Yo soy delantero y me considero el mejor”, dijo Ruidíaz en entrevista para América Noticias.

El delantero de 28 años culminó el año con 13 goles en 16 partidos con el Seattle Sounders en la MLS, pero ha sido muy criticado por los hinchas, puesto que, en los últimos amistosos de la selección no ha marcado goles. Ruidíaz reconoció que no anda pendiente de las críticas.

“No he tenido ningún inconveniente, yo no me alimento de lo malo no ando preocupado en eso la gente no vive el dia, si yo estoy preocupado en los que dice la gente, mi cabeza estaría en otro lado. Son varios años que vengo jugando al fútbol y se que esa situación la voy a revertir”, dijo en otra entrevista para Fox Sports Radio Perú.

Sin embargo, resaltó la oportunidad del entrenador argentino de brindarle la continuidad de ser titular en el equipo. Además, dejó en claro que está tranquilo y espera que esta mala racha se acabe pronto.

“Desde que he estado en la selección no he tenido tanta continuidad se ser titular, eso me viene bien. No tuve la oportunidad de anotar. Sé que voy a revertir esta situación", finalizó.