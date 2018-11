Maradona arremete contra la Conmebol: "Son la lacra del fútbol" [VIDEO]

River Plate vs Boca Juniors se jugará el próximo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Sin embargo, esta decisión de la Conmebol ha causado rechazo y críticas por parte de personalidades en Sudamérica. Uno de los primeros en cuestionar esta noticia fue Diego Armando Maradona.

"Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez qué rayos tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Qué somos todos Macri?", comenzó el entrenador en un audio enviado a Radio La Red.

Maradona calificó de 'lacras' a las autoridades argentinas y advirtió que a River Plate le esperará una dura recepción en la Bombonera la próxima vez que les toque visitarla.

"Después dicen que no hay plata para pagarle a Martino, que no le pagaron a Bauza. Pon seguridad y hazlo en la cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo", manifestó el técnico de Dorados.

Maradona ya se había expresado hace unos días a través de su cuenta de Instagram que se le diera el título a los 'xeneizes'. "Yo espero que la Conmebol actúe de manera seria y dé por campeón a Boca de la Libertadores. Más allá del amor que tengo por el club, hay un reglamento que hay que cumplir", argumentó.