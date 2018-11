Conmebol: "Final entre River vs Boca se jugará en el Santiago Bernabéu con ambas hinchadas" [VIDEO]

Habrá partido. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció este jueves que la final de Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors se jugará con las dos hinchadas en el estadio del Real Madrid el domingo 9 de diciembre. El duelo será a las 2:30 p.m. hora peruana.

En conferencia de prensa, el titular de Conmebol manifestó que tras los incidentes en el Monumental ya estaba definido que no se iba a jugar en Argentina. En ese sentido agradeció a la Real Federación Española de Fútbol y a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por ceder el estadio Santiago Bernabéu para esta final.

"Es una situación excepcional. Tuvimos que buscar un lugar de neutralidad para la final de Copa Libertadores y entendemos que Madrid alberga todas las necesidades que nos llevaron a tomar la decisión. En España está la comunidad que tiene más argentinos en el mundo y su capital es una de las diez más seguras. No se pierde la esencia por llevar la final a Europa", sostuvo.

Domínguez dijo esperar un pronunciamiento de los presidentes de Boca Juniors y River Plate, recalcando que no iban a permitir que gane la violencia. "Bajo mi presidencia, ese partido no se iba a jugar a puertas cerradas. Por unos pocos inadaptados no pueden pagar todos", manifestó.