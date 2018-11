River vs Boca: el Santiago Bernabéu sería sede de la final de la Copa Libertadores

El River Plate vs Boca Juniors tiene una nueva posible sede, el cual no sería en Sudamérica. De acuerdo a la información del diario AS y el Chiringuito TV, la final de la Copa Libertadores 2018 se jugaría en España.

Como se recuerda, la Copa Libertadores de este año aún no tiene un campeón debido a los lamentables incidentes que se produjeron en el Monumental de River Plate el pasado último 24 de noviembre. Ante esto, Boca Juniors decidió no jugar más e intenta ganarlo presentando su reclamo formal a la Conmebol.

Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol quiere que la final se juegue sí o sí, y es por ello que, junto con la FIFA, se ha contactado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que este Superclásico argentino se desarrolle en el Santiago Bernabéu.

🚨 EXCLUSIVA MUNDIAL | La SUPERFINAL de la Libertadores River-Boca PODRÍA JUGARSE en el Santiago Bernabéu. #JUGONES pic.twitter.com/87kCWTVQqj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 29 de noviembre de 2018

“El acuerdo está cerrado al 90%. Tras rechazar los escenarios de Asunción, Doha y Miami, finalmente llegó la idea de traer el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores a España. El partido se disputará el 8 o el 9 de diciembre”, informó este jueves el diario AS.

“El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha dado las gracias a Rubiales (mandamás de la RFEF) por su mediación, al tiempo que el de la FIFA, Gianni Infantino, ha confirmado que acudiría el fin de semana del 'puente de la Concepción' a Madrid para presenciar el partido final de la Copa Libertadores”, agregó el reconocido portal español.

EN ESPAÑA ASEGURAN QUE EL RIVER - BOCA PODRÍA SER EN BERNABÉU#LibertadoresxFOX - #CentralFOX | A la espera del fallo del Tribunal de Disciplina, crece Madrid como posible anfitrión. pic.twitter.com/7LJfCdFRsC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29 de noviembre de 2018