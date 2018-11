Presidente de River explotó contra Angelici: “Cumple tu palabra y ven a jugar"

No se guardó nada. A la espera del fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol por el reclamo de Boca Juniors, el presidente de River Plate Rodolfo D'onofrio dio la cara y atacó con firmeza a su par de tienda 'Xeneize'.

"No puedo creer que Daniel (Angelici) no haya tenido el respeto por la Conmebol, River, sus presidentes... Faltó a su palabra y no respetó lo que firmamos. Está claro que no lo quieren jugar... Lo pueden ganar, pero no lo quieren jugar", dijo D'Onofrio para Fox Sports.

"Nunca pensé que en esa noche del sábado estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó a su palabra. Si el presidente de Boca me está escuchando ´Ven a jugar, deja de presentar carillas y cumple con tu palabra. No te dejes llevar por lo que dicen los otros", agregó el presidente de River.

Continuó: "Angelici, ven a jugar, me diste tu palabra. Este partido se tiene que jugar en Argentina. No somos vándalos, demostrémosle al mundo que podemos jugar".

Asimismo, Rodolfo D'Onofrio se mostró un poco irónico: "Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores. Vengan a la cancha y juéguenlo. Lo pueden ganar, eh, créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos. Hay que jugar y terminar con ésta estupidez". Además, volvió a recalcar furioso: "Qué es eso de pedir los puntos. Qué son esas pavadas. Qué es eso de ir al TAS".

Boca Juniors y River Plate están a la expectativa del fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol sobre el reclamo 'Xeneize' en el que pide la descalificación del cuadro 'Millonario' y ser reconocidos como el nuevo campeón de la Copa Libertadores 2018.