Leao Butrón y su "dardo" a Universitario tras quedar fuera de la Sudamericana

El último fin de semana culminó la fase regular del Torneo Descentralizado y se conoció a los equipos que clasificación a las Copas internacionales para la próxima temporada. Universitario de Deportes se quedó fuera.

Los cremas tenían que ganar a Comerciantes Unidos y esperar que Alianza Lima les de una mano y venciera en condición de visita a Deportivo Binacional.

Lo primero se dio, la 'U' venció por 2-0 a Comerciantes Unidos, pero los íntimos cayeron 3-2 en Moquegua. La hinchada merengue señala directamente al 'compadre', ¿qué piensa al respecto Leao Butrón?

“Cuando uno firma su contrato, piensa solo en su equipo. En ese aspecto, no podemos hacer nada. Ha sido meritorio lo de la ‘U’ al salir del momento durísimo. Al final, todo lo que consigas con tu equipo, el mérito es del equipo. Lo que no lograste, no puedes responsabilizar a otro”, precisó para RPP.

Asimismo, Butrón analizó las semifinales del Descentralizado donde Alianza Lima enfrentará a FBC Melgar: “Es un poquito irresponsable pensar que hay un candidato por encima de otro, porque los tres (equipos) tienen buen plantel. Esperamos cometer los menos errores posibles y ser eficaces”.