River vs Boca: El presidente de Argentina se manifestó sobre la agresión a bus xeneize

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, rompió su silencio sobre el ataque de los hinchas de River Plate al bus donde se trasladaba el plantel de Boca Juniors para jugar la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. El mandamás responsabilizó a los barras bravas 'millonarios' de lo sucedido.

"La barra organizó esta agresión", indicó para luego explicar sobre acciones que tomó la policía. "Hace una investigación de meses contra jefes de la barra de River y con las pruebas que tienen se permitió el allanamiento. Se encontraron millones de pesos y 300 entradas, que fueron comprobadas como reales. Entonces, ¿cómo se va a tipificar como contravención y soltar a los agresores?", dijo Macri que en el pasado fue presidente de Boca Juniors.

Luego pidió mano dura para que esto no vuelva a suceder. "Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros trabajemos para terminar con la violencia. No me voy a resignar", indicó para luego señalar que se elevará la Ley de Barrabrava a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Con esta ley se busca tipificar como penales a todos los actos violentos en el fútbol y aislar a quienes tienen prohibición para entrar a diferentes estadios tres horas antes del partido. Por otro lado, aceptó que han dejado una mala imagen al mundo sobre el tema de organización. "Recibimos al presidente de la FIFA (Gianni Infantino) en nuestro país y vivió una experiencia espantosa desde que salió del auto y llegó a su plantea. ¿Cómo puede ser que pase esto en una cancha de fútbol? El fútbol es maravilloso pero no habilita comportamientos salvajes".