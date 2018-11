River vs Boca: Luis Felipe Scolari pidió que le den la Copa Libertadores a los 'Xeneizes' [VIDEO]

Luis Felipe Scolari, técnico de Palmeiras, dio su opinión sobre la suspensión del River Plate vs Boca Juniors por la segunda final de la Copa Libertadores 2019 y manifestó su apoyo a favor de los 'xeneizes'.

"Boca tiene razón en no jugar. Si yo estuviera en Boca, no jugaría. No sé cómo está Pablo (Pérez), gran capitán de Boca, gran jugador. No sé cómo está del problema de la vista. Si yo estuviera ahí, no jugaría", enfatizó el técnico brasileño en conferencia de prensa.

Palmeiras fue eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores por Boca Juniors. Sin embargo, ello no fue impedimento en Luis Felipe Scolari para pedir que sea el cuadro 'xeneize' el ganador del torneo luego de lo que vivieron los jugadores.

"Hay un precedente de esto, que ocurrió hace tres años (2015) y a River le dieron el triunfo. Para ser correctos, debería ser declarado vencedor Boca del torneo", selló Felipao.

La final entre River Plate vs Boca Juniors por la segunda final de la Copa Libertadores 2019 debió jugarse este sábado, pero tras el ataque de hinchas 'millonarios' al bus 'xeneize' el duelo se suspendió para este domingo; sin embargo, la Conmebol volvió a suspenderlo sin anunciar una fecha aún.