Conmebol confirma postergación de la final entre River - Boca

Oficial. La Conmebol, mediante su presidente Alejandro Domínguez, anunció públicamente que la Superfinal de Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors que estaba reprogramada para este domingo 25 de noviembre se postergó por pedido explícito del cuadro 'Xeneize'.

En diálogo con Fox Sports, Alejandro Domínguez confirmó la noticia luego de atender el pedido escrito de suspensión de Boca Juniors. "Se posterga la final, estoy haciendo hoy el anuncio oficial. No hay tiempo que perder, no quiero que haya más movimiento. La organzación (Conmebol) va a ser autocrítica, pero todos tienen que ser autocríticos. Esto no está bien", aseveró.

Asimismo, confirmó que se tomó en consideración el parte médico de Pablo Pérez y otros jugadores: "No solamente de él (Pablo Pérez), sino de casi cuatro/cinco jugadores más. Hay un informe detallado de cada uno y me parece que en esas condiciones se desnaturaliza todo".

El Presidente y el Consejo de la CONMEBOL decidieron en la mañana de este domingo la postergación del partido de vuelta de la final de CONMEBOL Libertadores 2018 con el objetivo de la preservar la igualdad deportiva. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 25 de noviembre de 2018

Alejandro Domínguez aclaró que esto es una postergación y no suspensión: "Voy a convocar a ambos presidentes y en conjunto vamos a reprogramar el partido", precisó. "La culpa no es de la Conmebol", agregó de manera contundente.