River Plate vs Boca Juniors: hinchas 'xeneizes' llenaron la 'Bombonera' para el entrenamiento abierto [VIDEO]

En Buenos Aires se vive una locura por la final de la Copa Libertadores 2018. River Plate vs Boca Juniors definirán al campeón de esta edición, pero antes el equipo 'Xeneize' realizó un entrenamiento abierto que ha superado todas las expectativas en la 'Bombonera'.

Alrededor de 49 mil hinchas llenaron el estadio para alentar a los 'xeneizes'; sin embargo, el entrenamiento debió retrasarse por la cantidad de personas que se dieron cita al recinto. La Policía argentina tuvo que trabajar al máximo para evitar alguna tragedia. Los que se quedaron afuera decidieron alentar en las calles.

River Plate vs Boca Juniors juegan este sábado en el estadio Monumental de Núñez en la segunda final de la Copa Libertadores. El equipo de Guillermo Barros Schelotto prepararía algunas sorpresas en el once inicial y que no revelará en el entrenamiento que realizó para los hinchas.

En ambos partidos por la final solo se permitió la entrada de la hinchada local, por lo que Boca Juniors no podrá estar acompañado de sus fieles hinchas para el decisivo duelo.