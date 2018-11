WWE confirmó el regreso de John Cena a los cuadriláteros

El rapero mayor, John Cena, ya tiene confirmadas las fechas de su retorno en el cuadrilátero de la empresa más importante del deporte de entretenimiento y se daría antes de fin de año en Estados Unidos.

El 16 veces campeón mundial tiene pactado cuatro apariciones en público, aunque estas no serían televisadas por los programas semanales RAW y SmackDown. Las fechas son las siguientes:

John Cena participó en el evento Super Show Down que WWE realizó en Australia el pasado mes de octubre. Desde marzo no está en los programas televisados de la compañía, cuando tuvo una corta rivalidad con el Undertaker, al que enfrentó en Wrestlemania 34.

Cena debía luchar en Crown Jewel en Arabia Saudita; sin embargo, el luchador decidió no ir al evento por la polémica generada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi a manos del gobierno saudí.

Las fechas anunciadas por WWE para el retorno del excampeón mundial, con rivales aún no definidos, serán los siguientes:

You CAN see @JohnCena when he RETURNS to @WWE live events next month! https://t.co/Yqiz2u32RR