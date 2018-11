Angeles Lakers vs Cavaliers EN VIVO con LeBron James: partido por la temporada regular de la NBA

Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers juegan este miércoles (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN) en un reñido cotejo que marcará el regreso de LeBron James al Quicken Loans Arena.

Los Lakers salen por la segunda victoria consecutiva que les permita mejorar el promedio y acercarse a los Play Offs. En la fecha pasada derrotaron a los Miami Heats 113-97 en un partido donde LeBron James, quien hizo 51 puntos en el partido.

Cleveland Cavaliers vive su peor momento en la temporada tras la salida de LeBron James. Son los que peores números tienen en la Conferencia del Este (2 triunfos y 13 derrotas) y tuvieron una racha de cinco encuentros sin ganar. Cayeron ante Wizard en su último partido.

The King returns.

Tonight at 5 PT.



📺: @SpectrumSN in L.A. ESPN nationally.

