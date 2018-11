Riquelme celebra la ausencia de Santos Borré en River en la final de Libertadores [VIDEO]

El River Plate vs Boca Juniors se palpita a mil por hora a dos días de la gran final que definirá al campeón de la Copa Libertadores 2018. Una persona autorizada para analizar este espectáculo futbolístico es Juan Román Riquelme, leyenda e ídolo del club ‘xeneize’. En la previa exfutbolista habló del desempeño de los colombianos Cardona y Villa, y celebró la ausencia de Santos Borré en el cuadro Millonario.

En declaraciones para el canal Fox Sports, Juan Román Riquelme evidenció que vive ya la gran final de la Copa Libertadores 2018. Y elogió a dos elementos dentro del plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto: Sebastián Villa y Edwin Cardona, ambos jugadores ‘cafetereos’ que se han “ido ganando el cariño” de los hinchas ‘xeneizes’.

“Nosotros tenemos a (Sebastián) Villa que sorprendió mucho porque no se esperaba tanto y estaba haciendo muy importante para el entrenador. A mi me fascina como juega (Edwin) Cardona porque me siento identificado con el fútbol que tiene y ya hizo un golazo en el 'Superclásico', si tiene la posibilidad, esperemos que lo haga bien. Barrios se ganó el cariño de la gente y lo quieren mucho los hinchas de Boca”, expresó el exfutbolista de 40 años.

En otro momento de la entrevista, Román Riquelme se refirió a la ausencia de Rafael Santos Borré, que por lesión se perderá el partido de vuelta en el Estadio Monumental donde se definirá al campeón de la Copa Libertadores 2018.

“Tenemos la suerte de que Borré no pueda jugar porque lo estaba haciendo muy bien y es muy importante para lo que hace Pratto porque lo ayudaba mucho”, expresó Juan Román Riquelme.

El River Plate vs Boca Juniors se juega este sábado 24 de noviembre desde la 3:00 pm (hora peruana) en el Estadio Monumental de Argentina. Solo se jugará con hinchada local tal y como sucedió en el partido de ida que se desarrolló en La Bombonera.