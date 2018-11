El Bernabéu a sus pies: se cumplen 13 años del recital de Ronaldinho [VIDEO]

Ronaldinho, cuando vistió la camiseta del Barcelona regaló a todos los hinchas del fútbol los que quizá fueron sus mejores años como profesional y jugador de élite. Sobre todo se recuerda su brillante actuación en un clásico contra Real Madrid que terminó con el estadio Santiago Bernabéu de pie y aplaudiéndolo. Revive el momento en YouTube.

El 19 de noviembre del 2005 es una fecha que permanece latente en los seguidores azulgranas. Fue un 3-0 al Real Madrid 'galáctico' que aún tenía en sus filas a Zinedine Zidane, Ronaldo y David Beckham y que terminó -algunos meses después- con la dimisión de Florentino Pérez.

Ronaldinho fue el hombre de la noche. Se lució de principio a fin y marcó un doblete de otro planeta tras el gol inaugural de Samuel Eto'o. En YouTube se puede apreciar su exhibición.

Su primer tanto, que fue colgado en YouTube, se dio tras una increíble carrera de 53 metros y 7 toques en 13 segundos. En el camino dejó en ridículo a Sergio Ramos y luego a Iván Helguera para posteriormente vencer a Iker Casillas.

El doblete fue tras otra genialidad. Ronaldinho recibió por la banda izquierda el pase de Deco y superó -nuevamente- sin problema alguno a Sergio Ramos, en ese entonces un joven de tan solo 19 años- y, frente al arco, definió con un disparo rasante al segundo palo.

Como se observa en YouTube, el público del Santiago Bernabéu terminó de pie y aplaudiendo, reconociendo lo hecho por el brasileño.

Reacciones de sus compañeros

"Ha sido una maravilla por velocidad, control, técnica, remate...", decía Frank Rijkaard, quien era el entrenador de ese Barcelona que tenía a Lionel Messi en sus inicios.

"El público es inteligente", clamaba Xavi Hernández, mientras Guti vivía la noche a su manera: "No estuvimos a la altura de la camiseta del Real Madrid, de su escudo. Creo que es la derrota más dura que he sufrido; por el rival, por el escenario, por todo. Pero me duele, como madridista, que tu propia afición aplauda al gran rival".