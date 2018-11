André Carrillo: "Un partido que hicimos mal no va a ensuciar todo lo que hicimos bien"

La derrota ante Ecuador quedó en el pasado, los dirigidos por Ricardo Gareca solo piensan en ganar a Costa Rica y regalarle una alegría a los fieles hinchas peruanos. Así lo entiende André Carrillo, uno de los referentes de la ‘bicolor’.

Para la ‘culebra’ la derrota ante ‘La tricolor’ solo fue un mal paso y no hay porque alarmarse. "Un partido que hicimos mal no va a ensuciar todo lo que hicimos bien. Tal vez suene feo decirlo, pero no vale nada, es un partido amistoso”, indicó el jugador.

Los ‘Ticos’ es un equipo con mayor volumen ofensivo, por eso Carrillo cree que será un encuentro ‘abierto’.”Ecuador fue una selección defensivamente poderosa. Costa Rica es una selección que participa en Mundiales, pelea siempre arriba en centroamérica. Creo que a nivel ofensivo nos jugará de igual a igual, será un partido abierto”.

El jugador del Al-Hilal comentó que el grupo se encuentra listo para afrontar el duelo ante Costa Rica, que se desarrollará en la 'Ciudad Blanca'.”Para terminar el año hay que jugar bien y ganar. Hemos trabajado cosas que no se vieron contra Ecuador. Arequipa es una ciudad linda, el espectáculo será fantástico y la gente llenará el estadio" , finalizó.