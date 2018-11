Inglaterra vs Croacia: Lingard anotó el empate y le dio vida a los ingleses [VIDEO]

Jesse Lingard anotó el empate transitorio del Inglaterra vs Croacia, compromiso que se juega en Wembley por la fecha 6 de la UEFA Nations League. El delantero inglés aprovechó un pase del capitán Harry Kane para simplemente empujar el balón al arco y decretar el 1-1.

Cuando se jugaban los 77 minutos del segundo tiempo, los jugadores de la selección de Inglaterra se volcaron en ataque porque sabían que se estaban yendo al descenso de la UEFA Nations League. Debido a eso, los ingleses apelaron al balón detenido para igualar las acciones.

Como se observa en el video que fue subido a YouTube, luego de un saque lateral, la pelota le llegó a Harry Kane, quien le dio un toque sutil al balón para que este llegara hacia donde estaba Jesse Lingard. El artillero de 25 años estuvo totalmente solo cerca a la línea del arco y simplemente atinó a empujar la pelota.

One goal needed. Ten minutes to get it. #threelions | [1-1] pic.twitter.com/P0u6thD0NW