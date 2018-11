Raúl Ruidíaz premiado con el ‘Botín de Oro’ en el Seattle Sounders [VIDEO]

Raúl Ruidíaz es sinónimo de gol en la MLS. El delantero peruano ha sido distinguido con el ‘Botín de Oro’ en el Seattle Sounders al ser el máximo artillero de su club. El atacante inca desde que se fundó la camiseta en la presente temporada ha logrado anotar en 13 ocasiones.

El ex Universitario de Deportes subió al podio de máximo anotador dentro de su plantel tras las tres dianas en el 'Play off' de la MLS donde se midió ante el Portland Timbers. Sin embargo, su equipo no pudo pasar a la siguiente ronda al quedar eliminados en la tanda de penales.

Detrás de la ‘Pulga’, el segundo máximo anotador en su club es el uruguayo Nicolás Lodeiro con 9 tantos, luego sigue Will Bruin con siete anotaciones y el español Víctor Rodríguez con 5 dianas.

En la cuenta oficial de Twitter del Seattle Sounders, se hizo oficial la distinción al peruano, donde otros dos compañeros también fueron premiados: Premio 'MVP y Humanitario del Año' para Stefan Frei; y como mejor 'Defensa del año' a Chad Marshall.