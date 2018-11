Roger Federer vs Alexander Zverev EN VIVO ONLINE: por la semifinal del Masters de Londres

VER EN VIVO | Roger Federer vs Alexander Zverev se enfrentan este sábado 17 de noviembre en el O2 Arena de Londres. Este duelo es correspondiente a las semifinales del Master de Londres 2018. Irá desde 9:00 am (hora peruana). Será transmitido vía ESPN; además podrás seguir ONLINE todas las incidencias por larepublica.pe.

Roger Federer es el jugador con más títulos en este torneo, y en total amasa 6 campeonatos. En la clasificación de la ATP se ubica en el tercer lugar. El suizo en el papel está llamado a vencer esta llave para subir al podio en la gran final,sin embargo, al frente estará un joven ambicioso de triunfos que buscará meterse en la historia del tenis a sus cortos 21 años.

El suizo ya se ha enfrentado a Zverev en cinco ocasiones, el número 3 logró llevarse tres triunfos ante dos del alemán. Las victorias de Zverev fueron en dos finales, primero en Halle y en el Master 1.000 de Canadá, ambos partidos se dieron en el 2017.

Federer llegó a esta fase al quedar como líder del grupo Leyton Hewitt con dos triunfos y una caída, pero con mejor promedio de juegos ganados que Kevin Anderson.

El alemán, Alexander Zverev (5 en la ATP) derrotó en la anterior fase al estadounidense John Isner por 7-6 (5) y 6-3. Con este resultado se metió por primera vez en las finales de la ATP, en las que participa por segunda ocasión.

El jugador teutón también ha marcado un récord en el torneo de tenis, y es que es el participante más joven (23 años) en pisar las semifinales del Master desde Juan Martín del Potro en 2009.

Zverev llega a esta instancia del torneo al quedar como segundo del grupo Guga Kuerten con dos triunfos y una derrota.

Existe la posibilidad de que el tenista suizo se vuelva a enfrentar a Novak Djokovic como en la edición 2015. Para esto su ‘Majestad’ debe superar a Zverev, y el serbio el sudafricano Kevin Anderson. Los amantes del tenis sueñan revivir la final de hace dos años donde el tenista serbio dominó al suizo en dos sets.

Roger Federer vs Alexander Zverev: canal de transmisión EN VIVO ONLINE por la semifinal del Máster de Londres

ESPN

Horarios para ver el duelo Rober Federer vs Alexander Zverev EN VIVO ONLINE por la semifinal del Máster de Londres

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el duelo entre Roger Federer vs Alexander Zverev?

