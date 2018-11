Ricardo Gareca: "Buscamos profundidad con Benavente y no lo pudimos conseguir" [VIDEO]

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca analizó la actuación del cuadro nacional ante su similar de Ecuador por fecha FIFA. La 'blanquirroja' cayó por 2-0 en el primer aniversario de la clasificación a la Copa Mundial de Rusia 2018.

El 'tigre' responsabilizó de la derrota a la falta de profundidad de su equipo, sumado al buen planteamiento de la selección ecuatoriana.

"Tuvimos posesión pero no tuvimos profundidad, debe ser el partido en que menos profundidad hubo, no tuvimos ocasiones de gol. Tuvo gran planteamiento Ecuador, no encontramos la claridad de ese pase final tan necesario, Raúl estaba golpeado, aprovechamos para que Cristian (Benavente), quizás por habilidad logre profundidad, no lo pudimos conseguir", señaló el seleccionador 'blanquirrojo'.

Por otro lado, al ser consultado sobre si este resultado le preocupaba, Gareca sorprendió al afirmar que aún están en busca de jugadores, dando a entender que no quedó satisfecho con aquellos llamados a reemplazar a Christian Cueva como Cristian Benavente y Christofer Gonzales.

"No (me preocupa), tenemos que trabajar y encontrar quienes filtren pases, quienes se erigen como conductores del equipo, es una tarea importante en esta búsqueda. Es algo que no es tan sencillo, el funcionamiento lo tenemos pero estamos en una etapa que necesitamos, ver comprobar, observar. Estamos en la búsqueda y se pueden dar estos partidos", acotó.

Precisamente, sobre Christofer Gonzales, Gareca afirmó que las indicaciones que le dio eran para jugar en el medio, pero que las circunstancias del partido lo obligaron a recostarse por la derecha, posición que no le gusta para él.