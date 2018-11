Niger Vega reaparecerá ante Cienciano

Tras unas semanas de ausencia, el volante Niger Vega está listo para ser de la partida con Mannucci, este domingo en el duelo de vuelta ante Cienciano, por la semifinal de la Segunda División.

El trujillano dejó atrás su lesión de un desgarro en la pierna derecha y comenzó a hacer fútbol y está con todas las ganas de jugar ante los cusqueños.

“Gracias a Dios quedó de lado la lesión que me aquejaba y estamos con todas las ansias de reaparecer este domingo ante Cienciano, pero va a depender del profesor José Soto que me tome en cuenta desde el vamos o me dé minutos durante este cotejo”, sostuvo Vega.

Asimismo agregó: “Estoy con todas las ganas de estar en este partido y contribuir a remontar este marcador, sabemos que con nuestro público todo será diferente, el grupo está bien compenetrado en sacar adelante este resultado y lograr clasificar a la gran final”.

Niger Vega señaló además que han trabajado duro durante el año para estar en estas instancias.

“Todos estamos ilusionados en llegar a la final, la única opción es ganar por la diferencia de dos goles; en los últimos partidos hemos logrado anotar hasta tres goles en los primeros tiempos, tenemos que ser inteligentes y no caer en la desesperación, para en los primeros veinte minutos poder anotar”.

La escuadra ha venido entrenando estos días en Collypan en La Encalada, hoy lo hará en el estadio Mansiche, donde el comando técnico probará su oncena titular para el domingo.