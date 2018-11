Emanuel Herrera sobre jugar por Perú: "No estoy desesperado"

Se pronunció. Emanuel Herrera está cumpliendo su mejor temporada como profesional a nivel personal, campeón del Torneo de Verano y Apertura con Sporting Cristal y recientemente máximo anotador histórico del fútbol peruano con 39 dianas. Su nombre viene siendo relacionado con la selección peruana, ¿qué piensa?

"Han dicho que me gustaría jugar en la selección peruana como si estuviera desesperado, pero no es así. Sé que tengo que cumplir años en el país para nacionalizarme y llegar a ser considerado, pero obviamente cualquier futbolista sueña con estar en una selección", respondió Herrera en entrevista con TV Perú.

Eso sí, reconoció que sí le gustaría defender la camiseta 'Blanquirroja': "Es lo más grande que hay, aunque sé que es difícil y complicado por la edad pero a mí me encantaría jugar en la selección".

¿Por qué le va tan bien en Sportng Cristal?

"Me encontré con un comando técnico en Cristal que le gusta ir para adelante y a mí me hace sentir muy cómodo el modo de jugar del equipo. Tengo grandes compañeros y gracias a Dios me he entendido bien con ellos. Creo que mi buen momento pasa por la madurez que quizá no tuve en otros lados", precisó.

Cabe recordar que Emanuel Herrera superó el récord histórico de Eduardo Esidio (37) y se convirtió en el goleador histórico del fútbol peruano en una sola temporada. El argentino tiene 31 años.