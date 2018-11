WWE Raw: Becky Lynch destruyó a Ronda Rousey previo a Survivor Series [VIDEO]

Cumplió su cometido. Becky Lynch, junto a otras superestrellas de SmackDown, invadieron WWE Monday Night Raw el último lunes para atacar a la campeona Ronda Rousey previo a Survivor Series. Material está en YouTube.

Alexa Bliss se encontraba en el cuadrilátero junto a Nia Jax, Tamina, Mickie James y Ruby Riott, elogiando a su equipo que participará en Survivor Series, cuando vieron en la pantalla gigante que Ronda Rousey era sometida por Becky Lynch mediante una palanca al brazo.

Como se observa en YouTube, la campeona de SmackDown salió al ring y se paró frente a las luchadoras de Raw. Al instante, aparecieron Charlotte, Asuka, Naomi, Carmella y otras más para darle apoyo y desatar una batalla campal.

When you’re babbling on about avocados, I’m main-eventing my show AND your show. Did you hear that last night, Ronda? That’s the sound they make when The Man comes around. pic.twitter.com/5JGZJIUhDW