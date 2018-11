Cristiano Ronaldo explicó incidente que tuvo con Higuaín por Serie A [VIDEO]

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, no la pasó nada bien en el partido que sostuvo el AC Milan frente al Juventus el fin de semana pasado por Serie A. Además de la derrota, perdió un penal en el primer tiempo y fue expulsado cuando se jugaban los últimos minutos.

Para peor, el delantero argentino protagonizó una polémica escena, debido a que en el momento que el árbitro le muestra la roja, reaccionó furiosamente siendo Cristiano Ronaldo uno de los que, sin éxito, intentó calmar a Higuaín.

¿Qué le dijo Ronaldo a Higuaín? el astro futbolista lusitano contó que fue lo que sucedió con el ariete 'gaucho'. "Le dije que no exagerara sus protestas, que podía tener una sanción todavía mayor. Estaba muy nervioso, aunque es entendible", comentó 'CR7' tras el encuentro.

Ronaldo fue precisamente quien provocó la salida de Higuaín de la Juventus, como el propio delantero 'rossonero' reconoció en una entrevista.

"Parece que, de pronto, se rompió algo. Luego ficharon a Cristiano. La decisión de salir no es mía. He dado todo por la Juve, he ganado varios títulos, pero con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y que estaban buscando una solución. La mejor fue venir al Milan", comentó tiempo atrás, Higuaín.

Respecto a la victoria de Juventus sobre el AC Milan, Cristiano Ronaldo destacó: "Ha sido una victoria muy importante y más después del triunfo del Nápoles. Seguimos con seis puntos de distancia sobre el segundo".