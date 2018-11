Pedro Aquino invita a Edison Flores a su barbería para un cambio de look y este le responde [VIDEO]

Pedro Aquino ha sido convocado a la selección peruana para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica para la Fecha FIFA 2018 del mes de noviembre. En declaraciones para la prensa dejó de lado por un momento el deporte para hablar de su faceta como empresario luego de abrir su Barbería en México. Incluso se animó a sugerirle un cambio de 'look' a su compañero Edison Flores.

El ex Sporting Cristal confesó que su novia es que la que administra el negocio en México y que está marchando bien gracias a la acogida que tiene su barbería. “Gracias a Dios la barbería está yendo bien”, expresó. “Hay que ser la imagen de la barbería para que vayan”, dijo en relación al look que porta en el último mes.

En otro momento comentó que sus compañeros de la selección peruana aún no han visitado su local porque juegan en diferentes país, pero que el plantel del León sí asiste. Pedro Aquino recomendó a Edison Flores visitar su barbería ya que necesitaba renovar su look. “Al ‘Orejas’ le pondríamos un colorcito (color de cabello)”.

La respuesta de Edison Flores no se hizo esperar y entre risas le mandó un peculiar mensaje: “Es el negocio de él, espero que le vaya súper bien, pero no, no voy a ir”, dijo el volante de Monarcas Morelia provocando carcajadas en la prensa que cubre Videna.

Por otra parte, este jueves 15 de noviembre la selección peruana se enfrentará a Ecuador en el Estadio Nacional, y el martes 20 lo hará frente a Costa Rica en el estadio de la UNSA en Arequipa.

Invitación de Pedro Aquino a Edison Flores a que se haga un cambio de look

Mira la respuesta de Edison Flores si es que visitaría o no el local del volante del león