Hinchas de Vélez Sarsfield molestos con la selección peruana y con Ricardo Gareca

Los hinchas de Vélez Sarsfield de Argentina se encuentran molestos. Una serie de factores se juntaron en el fútbol argentino para que los 'fortineros' levanten la voz y dirijan todas sus balas a la selección peruana y a Ricardo Gareca. ¿Qué sucedió? En esta nota te lo contamos.

Una fuerte lluvia obligó a postergar un día la final de la Copa Libertadores, el 'superclásico' que enfrentó a Boca Juniors y River Plate. Consecuentemente, el encuentro entre Vélez Sarsfield y San Lorenzo tuvo que ser movido al día lunes, hasta ahí no hay problema, salvo por un detalle, la fecha FIFA.

Sucede que el defensor peruano Luis Abram tenía planeado jugar el partido el día domingo para inmediatamente después unirse a la selección peruana para los trabajos preparatorios de cara a los amistosos ante las selecciones de Ecuador y Costa Rica.

La selección peruana negó la solicitud de Vélez Sarsfield que buscaba retener a Abram un día más. Esto provocó la molestia de los hinchas de 'El Fortín' quienes criticaron a Ricardo Gareca, exjugador de Vélez y técnico multicampeón en el equipo de Liniers.

Sin embargo, las normativas son claras, los clubes están obligados a ceder a los jugadores seleccionados durante las fechas FIFA, así que el cuadro argentino deberá enfrentar al 'Cuervo' sin la presencia del defensa blanquirrojo.

Vélez tuvo que dejar ir a Luis Abram a @SeleccionPeru ya que si no lo hacía podría haber sufrido una dura sanción, por parte de la FIFA, sanción económica y quita de puntos. pic.twitter.com/7ODZeKmiqf

Decisión egoísta que perjudica al jugador. No permiten que juegue en su equipo, donde mantiene un buen nivel y viene progresando, para que llevarlo a la selección donde hace rato quedó claro que no va a jugar.

Gareca no puede desafectarlo? Total es suplente, todo bien con el tigre pero entre esto y que no lo llevo al mundial nos está perjudicando

Gareca qué onda? Media pila tigre nos jugamos cosas importantes y no nos sobra nada viejo!

Que bueno leer que varios hinchas de VS bancan a L. Abram, pero tienen razón los argentinos, él no es titular en la selección y entiendo q Gareca quiere darle continuidad, pero no en partidos donde se juegan cosas importantes en su club.