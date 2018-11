Semifinal 2018: ¿Alianza Lima y Melgar podrían jugar 3 veces?

Alianza Lima derrotó a Sport Huancayo por 2-1 este domingo y aseguró su pase a la semifinal, la cual disputará con Melgar en partidos de ida y vuelta para determinar quién enfrentará a Cristal en la final nacional. Sin embargo, un detalle en las bases del campeonato puede hacer que haya un tercer partido.

Las bases indican que la semifinal se jugará entre los ganadores del Torneo de Verano, Apertura (Sporting Cristal), Clausura (Melgar) y el mejor acumulado no ganador de ningún torneo (Alianza Lima). No obstante, estas últimas dos posiciones no están totalmente definidas, sobre todo si tomamos en cuenta que Melgar ha perdido sus dos últimos partidos.

A falta de una fecha para concluir el Clausura, Melgar es puntero con 29 puntos, mientras que Alianza Lima es segundo con 26 y con un partido menos. Si suponemos que ambos equipos pueden ganar los encuentros que les quedan, ambos terminarían el campeonato igualados en 32 puntos.

Las bases del Descentralizado señalan que si al término del Torneo Clausura hay empate de 2 equipos en el primer lugar, se tendrá que jugar un partido extra para definir al campeón. Es decir, Alianza y Melgar jugarían un partido en cancha neutral previo a la semifinal.

Si tomamos en cuenta que Melgar y Alianza están en el puesto 2 y 3 del acumulado y son inalcanzables, entonces indefectiblemente jugarán la semifinal, esto hace que el partido extra sea realmente en vano, solo serviría para saber quién llega como campeón del Clausura y quién como el cuadro de mejor acumulado.

Antecedente

La misma situación se vivió en el año 2015. Melgar y Real Garcilaso igualaron en el primer lugar del Clausura con 29 puntos y tuvieron que jugar una definición. En esa ocasión la victoria fue arequipeña por penales.

4 días después, ambos equipos se volvieron a ver las caras en la semifinal (ya que Real Garcilaso clasificó como mejor acumulado). En partidos de ida y vuelta, Melgar logró su pase a la final con un global de 5-0. A la postre, los 'rojinegros' se alzarían con el título de campeón nacional al derrotar a Sporting Cristal.

Tabla del Torneo Clausura

Tabla del Acumulado

Artículo de las bases donde se detalla lo del partido extra