Boca vs. River: Lima vive la final del mundo [VIDEO]

En diversos sectores de nuestra capital se encuentran reunidos hinchas de ambos equipos. La cadena internacional Fox Sports pudo enfocar a un grupo de ellos en Miraflores.

No falta nada para que inicie la definición del mundo entre Boca Juniors vs. River Plate. Xeneizes y millonarios se miden esta tarde en partido de ida por la final de la Copa Libertadores 2018 y no existe mejor ambiente que el actual.

PUEDES VER Boca vs River EN VIVO Final Copa Libertadores 2018 vía Fox Sports 2

La alegría, tensión y nerviosismo del Superclásico no solo se viven en Argentina; son en toda América Latina y también en el continente europeo que no ignora la jerarquía y tradición que tienen Boca Juniors y River Plate.

Prueba de ello, es lo que se vive en nuestra capital. En Lima, miles de personas se han reunido a ver el cotejo que inicia desde las 14.00, hora peruana; muchos son argentinos que radican aquí, pero también hay peruanos que se han unido a la fiebre de las barras argentinas y a la final del mundo.

En línea con ello, la cadena televisiva Fox Sports pudo comprobar tras su transmisión internacional de la antesala entre Boca Juniors vs. River Plate. El canal deportivo mostró distintos puntos de Latinoamérica donde se vive la previa del partido y se pudo observar que decenas de simpatizantes de River Plate estaban en el distrito de Miraflores, realizando el clásico banderazo.

Pero, como se mencionó, en todo Lima ¿y por qué no en todo el Perú?, se vive este partido y no solo en Miraflores, y además de los argentinos que viven aquí, los peruanos también se han juntado para verlo a fin de no ser ajenos de un encuentro para la historia.