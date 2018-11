Hazaña en las alturas

La ‘garra’, una palabra muy usada en el mundo del fútbol, pero tan propia en la historia de Universitario. Los cremas necesitaban sumar tres unidades para seguir soñando con clasificar a la Copa Sudamericana y salvar una temporada para el olvido. Real Garcilaso, un equipo impulsado por su gente, pelea por clasificar a los play off y por esta derrota (1-0) se va despidiendo de ese objetivo.

El técnico estudiantil, Nicolás Córdova, se vio en la obligación de cambiar su sistema táctico(4-3-3) por un conservador 4-4-2 e improvisar en su línea defensiva. El venezolano Arquímedes Figuera cumplió como defensor y el juvenil Junior Morales estuvo sereno al momento de anular los atacantes cusqueños. El punto más débil de los cremas fue el lado derecho, donde Jesús Barco no es el reemplazo ideal de Corzo, pero es ordenado y no da una pelota por perdida. El delantero Anthony Osorio cumplió una labor táctica, también de desgaste, y no tuvo problemas en ayudar a sus compañeros al momento de defender.

La ‘U’ sabe que la clave del éxito es el sacrificio, a veces el fútbol entra a un segundo plano y la ‘garra’ puede ser el plus que te permita ganar partidos. Los locales usaron el juego aéreo como su principal arma de ataque, disparos de larga distancia y el desborde de los laterales. Pero no contaron con la figura de Patrick Zubczuk, quien estuvo seguro y en más de una oportunidad salvó su valla. Los cremas intentaron conservar el balón, pero Diego Manicero y Alberto Quintero no pudieron con la asfixiante marca de los centrales celestes y no encontraron los espacios deseados. Un tiro libre ejecutado por el argentino fue la jugada más peligrosa de los cremas.

Comenzando el segundo tiempo, el estratega merengue decidió reforzar la línea defensiva y puso al joven mediocampista José Parodi por el intrascendente Javier Núñez. Al parecer la fórmula funcionó. Quintero robó el balón en la mitad del campo y corrió más de 20 metros para llegar al área cusqueña y ceder el balón a Pablo Lavandeira, quien, en un segundo intento, anotó el tanto de la victoria. Lo celebraron los hinchas cremas y blanquiazules, cada uno defendiendo sus intereses y soñando con alcanzar sus objetivos.

Real Garcilaso sintió el golpe y fue de manera desesperada a buscar el empate. Buscaron por todas las formas, pero siempre encontraron a Zubczuk y también tuvieron mala puntería para que la ‘U’ gane oxígeno en la altura. ❧

