Boca vs River: Mourinho lanzó a su ganador para la final de la Copa Libertadores 2018 [VIDEO]

El Boca Juniors vs River Plate solo le falta mover montañas. En todo el mundo se habla del Superclásico entre el 'xeneize' y los 'millonarios'; en esta oportunidad, el excéntrico director técnico portugués, José Mourinho, se animó a opinar sobre la final de la Copa Libertadores 2018 que los dos grandes del fútbol argentino protagonizarán este sábado 10 de noviembre.

Después de la agónica remontada de su equipo, el Manchester United sobre la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, José Mourinho, en el túnel del 'Juventus Stadium', le cuestionaron sobre la definición del certamen continental y contestó de una manera muy peculiar.

"¿Quién gana entre Boca y River?", le consultó un periodista de ESPN en zona de prensa a 'The Special One'. "No lo sé, pero lo voy a ver", respondió el estratega lusitano para el medio internacional.

Así como a Mourinho, varias celebridades del fútbol mundial también se han pronunciado sobre el Clásico argentino en Copa Libertadores.

Destacar que, los primeros 90 minutos se jugarán en 'La Bombonera' del conjunto 'Xeneize'; la llave se cerrará en el estadio Monumental de Núñez.

Si existe llave empatada, el artículo 30 de la Copa Libertadores establece que de mantenerse la igualdad, se recurrirá a un alargue de 30 minutos dividido en dos periodos de 15 minutos cada uno.

Si al término de este alargue de 30 minutos suplementarios persistiera la paridad, se definirá al Ganador por definición de tiros desde el punto penal, conforme a las normas estipuladas por la FIFA.