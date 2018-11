Boca Juniors vs River Plate: El “gol fantasma” que definió la primera final entre ambos

Todo va quedando listo para los partidos de ida y vuelta por la final de la Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors vs. River Plate. Ya se conocen los árbitros, horas y fechas, e incluso bajas. A la vez, se conocen muchos datos estadísticos, pero no todos conocen la historia de la final que se definió con un “gol fantasma”.

Un gran número de seguidores del deporte rey consideran que el hecho que Boca Juniors y River Plate se encuentren en esta etapa de Copa Libertadores 2018 convierte a este suceso en el más trascendental a nivel de clubes a lo largo de la historia del fútbol latinoamericano y en uno de los más destacados a nivel mundial.

No, no es exageración. Boca-River no solo son los equipos más populares del fútbol argentino, también lo son de este continente y el Superclásico argentino llama la atención de americanos, europeos, asiáticos, etc.

Asimismo, dicha admiración no es gratuita ni reciente, ella se debe a los emocionantes encuentros que han disputado desde hace más de cien años; a las fieles y apasionadas barras de cada equipo; a las copas que han ganado, entre ellas la extinta y querida Copa Intercontinental; y por qué no, a una final donde coincidieron y que se redujo a un “gol fantasma”.

¿Qué sucedió en la primera final entre Boca Juniors vs River Plate?

Como tenía que ser, se debían encontrar en finales. El 22 de diciembre de 1976, el recinto “Cilindro de Avellaneda” fue escenario del Boca Juniors vs. River Plate. Asistieron 70000 espectadores, pese a que la capacidad del estadio era de 60000. Boca Juniors derrotó por la mínima diferencia a River Plate y se llevó una corona más a su vitrina.

Pero lo más resaltante del cotejo fue la forma del gol que le dio la gloria a Boca. Se jugaba el minuto 72 y se cobró un tiro libre a favor de los “xeneizes” cerca del área de los “millonarios”. Según los medios de la época, el árbitro Arturo Ithurralde no esperó que River Plate terminara de formar su barrera y permitió que Suñe disparara al arco; el arquero de River, Ubaldo Fillol, no pudo evitar el gol.

Tiempo después, Suñe declaró a la prensa lo siguiente: "Antes de empezar el partido el árbitro nos dijo a los capitanes (Roberto Perfumo llevaba la cinta en River) que no era necesario tocar el silbato para patear un tiro libre. Que si había la distancia correspondiente, se podía tirar".

Lamentablemente, no se habría registrado en video el preciso instante del ingreso del esférico. El marcador no se movió más y Boca Juniors se llevó la primera final del Superclásico argentino.

También se habla de que sí existió video y algunos investigadores aseguran en teorías conspirativas que quisieron desaparecer el mismo, pero no hay una versión oficial de los hechos.

River Plate se podrá cobrar su revancha de la mano de Marcelo Gallardo, porque como dicen los periodistas deportivos de ese país, la final que viene borra todas las derrotas; y Boca Juniors con Barros Schelotto puede ratificar su superioridad en fases decisivas. Partido de pronóstico reservado.

Lo único que se sabe -por ahora- es que no sucederá una anécdota como la de 1976 porque ahora sí se podrá registrar todas las jugadas con cámaras de buena definición y que graban todo el encuentro desde distintos ángulos.

¿Cuándo y dónde se disputaran los Boca Juniors vs River Plate?

Los encuentros van a disputarse los sábados 10 y el 27 del presente mes. Pese a los intentos del presidente Mauricio Macri, cada cotejo se jugará solo con hinchada local.

Además de la historia contada, te brindamos algunos datos que de seguro te interesa saber:

¿Cuántas copas del mundo tiene Boca?

Boca Juniors ha ganado 3 Copas Intercontinentales (1977, 2000 y 2003) y un subcampeonato (2001). Asimismo tiene 6 Copas Libertadores y 2 Copas Sudamericanas.

¿Cuántas copas internacionales tiene River Plate?

Los millonarios tienen 16 títulos internacionales. ​Diez de ellos organizados por la Conmebol, (una Copa Intercontinental, tres Copas Libertadores, una Copa Interamericana, una Copa Sudamericana, una Supercopa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas y una Copa Suruga Bank).

Mira el gol fantasma del Boca Juniors vs. River Plate en 1976