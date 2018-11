Alianza Lima sale por un triunfo de altura

Con el ánimo al tope tras ganar el clásico del fútbol peruano y mantener el tercer lugar en el Acumulado, Alianza Lima sale hoy a las 3:30 p.m. ante Ayacucho FC por una victoria clave en el estadio Ciudad de Cumaná por el torneo Clausura. Este será un cotejo decisivo para los íntimos que desean sumar su cuarto triunfo consecutivo para meterse en el Play Off.

Sin embargo, al frente tendrá a un conjunto local, que pese a estar todavía complicado con el descenso, lucha por ganar el Clausura, ya que está a cinco puntos del líder Melgar. Además quieren reivindicarse con su hinchas tras la goleada (6-0) ante Cristal.

Se debe indicar que los ayacuchanos llevan 4 victorias consecutivas en casa, pero las últimas dos veces que recibieron a los blanquiazules terminaron cayendo 2-1.

Para este cotejo, Pablo Bengoechea volverá a alinear de titular al delantero Mauricio Affonso, que llega en un buen momento. Asimismo, Óscar Vílchez, tomaría el lugar de Maximiliano Lemos en el once titular. Por su parte, el arquero Leao Butrón, pese a no estar al 100% por un problema de deshidratación, viajó y todo hace indicar que será el dueño del arco. Duclós y Villamarín no viajaron. Michael Espinoza será el árbitro. ❧