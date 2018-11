Tottenham vs PSV EN VIVO: HOY partidazo por el Grupo B de la Champions League

Tottenham vs PSV cara a cara este martes 6 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO desde las 3:00 p.m. (hora peruana) vía FOX Sports 2 en el mítico estadio 'Wembley'. El cotejo corresponde a la fecha 4 del Grupo B de la UEFA Champions League 2018. Asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Tottenham recibirá este martes al PSV por la cuarta fecha de la Champions League. El duelo es válido por el grupo B, en el que los holandeses son últimos y los ingleses son terceros, sin embargo, a la misma hora estarán jugando los otros equipos del grupo, Inter y Barcelona.

Los 'Spurs' volverán a jugar en Wembley, su casa temporal, mientras continúan las obras en su nuevo estadio ubicado en el sitio que albergaba el viejo 'White Hart Lane'.

El nuevo recinto del equipo londinense no abrirá sus puertas al menos hasta enero.

Entrando al cotejo por Champions League, Tottenham está al borde de una temprana eliminación en el principal torneo de clubes de Europa; en el que suman solo un punto en tres partidos del Grupo B.

"No podemos pedirles más. Nosotros, el club, (el presidente) Daniel (Levy), nos sentimos afligidos por ellos. Por supuesto, todos esperábamos estar en el nuevo estadio en este período", sostuvo en la previa, Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, en alusión al nuevo estadio y sus intenciones de acceder a la siguiente fase para poder disputar fases finales en dicho recinto.

