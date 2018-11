Niño de 11 años hizo jaque mate a Granda

A Julio Ernesto Granda no le causó gracia perder ante un niño de 11 años.

Después de haberle ganado al mítico ajedrecista ruso, Anatolo Karpov, en Salamanca, el

Gran Maestro Internacional sufrió un duro revés en una partida simultánea durante el Torneo IRT Copa Club Internacional Arequipa.

“Mérito del niño que me ganó. A nadie le gusta perder, no me hizo gracia cometer un error por más que haya premura en cada jugada”, refirió Granda a La República, destacando que el lado positivo de la derrota es que el inquieto ajedrecista, llamado José Manzano Quispe, tiene un gran futuro por delante.

Granda lo toma deportivamente, será una anécdota más de los cientos que tiene en su impecable trayectoria de 40 años al frente de los trebejos.

Una de las más actuales y que tuvo repercusión en el mundo entero fue cuando Karpov por poco no le da la mano luego de rendirse y perder.

En Rusia, los ajedrecistas no manejan en su vocabulario la palabra derrota. “Le costó asimilarla. Mi padre me enseñó a ganar con sencillez y perder con elegancia. En una partida, puede pasar de todo”, dijo.

Fiel a su estilo de decir las cosas como son y directamente, el ilustre camanejo recordó que, cuando regresó al Perú, luego de ganar el Mundial de Ajedrez en Italia, lo recibieron seis personas en el aeropuerto, todo lo contrario a lo que fue la recepción de la selección peruana con miles de personas.

“No espero nunca que me reciba nadie. Esa vez fueron seis paisanos y me sorprendí porque normalmente no va nadie. Cuando fui campeón en el 80 sí hubo una caravana en Camaná, pero los años pasan”, anotó.

Granda es vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez y se ha trazado la meta de masificar el ajedrez, así como dar su mejor apoyo a los talentos. “En el Perú, hay gran talento en los jóvenes”, dijo.