Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE: con Luis Advíncula por la jornada 11 de la Liga Santander

VER EN VIVO FC Barcelona vs Rayo Vallecano se juega este sábado 3 de noviembre en el Estadio del Rayo Vallecano. Este duelo es correspondiente a la jornada 11 de la Liga Santander e irá desde las 2:45 pm (hora peruana). Nuestro compatriota Luis Advíncula ha concentrado para este duelo y tendrá que medirse ante Luis Suárez. Será transmitido vía ESPN; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘azulgranas’ llegan al FC Barcelona vs Rayo Vallecano como líderes de la Liga Santander, pero no pueden bajar la guardia ya que un descuido podría perder el liderato, el que lo secunda, el Alaves podría destronarlo. Ernesto Valverde, no podrá contar con Lionel Messi por lesión, sin embargo hay varios nombres en su plantel que le ayudarán a parar el partido.

Uno de ellos el el delantero Luis Suárez que llega embalado a este duelo luego de marcar un 'hat trick' al Real Madrid en la fecha anterior. A mitad de semana, el cuadro culé enfrentó al Cultural Leonesa con varios suplentes y apenas sacaron un agónico triunfo de 1-0.

En sus últimas cinco presentaciones en la Liga Santander, el FC Barcelona ha logrado dos triunfos, dos empates y una derrota.

En la antesala al FC Barcelona vs Rayo Vallecano, el DT Ernesto Valderde analizó al rival y dejó algunas observaciones. “El Rayo juega bien, habrá que tener mucho cuidado. Tendremos enfrente un buen equipo, necesitado de ganar y será complicado”, apuntó en conferencia de prensa.

Al frente estará el conjunto ‘Rayista’ que no sabe lo que es ganar desde la fecha 4 cuando vencieron 1-0 al Huesca. Después de ese episodio han conseguido cuatro derrotas y la misma cantidad de empates que los han relegado al penúltimo lugar de la Liga Santander.

Nuestro compatriota Luis Advíncula, ha tenido buenas actuaciones, pero en el conjunto, los resultados no lo han acompañado. El DT Michel ha puesto su confianza en él lateral peruano que ha sido titular en los últimos duelos.

A mitad de semana el Rayo Vallecano enfrentó al Leganés por la Copa del Rey y logró sacar un empate de 2 a 2. Ahora en casa ante el poderoso FC Barcelona, intentaráN dar la sorpresa.

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE: Alineaciones probables por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arturo Vidal, Rakitic, Arthur, O. Dembélé, Malcom, L. Suárez.

Rayo Vallecano: García, A. Moreno, J. Amat, A. Galvés, L. Advíncula; O.Trejo, Comesaña, G. Imbula; G. Kakuta, R. de Tomás,

