Warriors vs Timberwolves EN VIVO ONLINE: por la Conferencia Oeste de la NBA

VER EN VIVO Golden State Warriors vs Timberwolves se juega HOY desde las 9:30 pm (hora peruana) en el Oracle Arena de Oakland, California.. Este duelo es correspondiente por la Conferencia Oeste de la NBA. Será transmitido vía ESPN; además, podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘Golden State’ afrontarán el Warriors vs Timberwolves con la consigna de quedarse con la victoria para consolidarse como líderes de la Conferencia Oeste de la NBA.

Jonas wasn't messing around 😳💪 Last night's Block of the Game, presented by @DFNDR security. pic.twitter.com/KikopQANeI

Un jugador clave del Warriors es el base Stephen Curry; el basketbolista de 30 años tuvo una gran presentación en al jornada anterior. Las cifras que logró y lo puso por encima de sus compañeros de equipo fue: nueve asistencias, y 37 puntos para su equipo. Esto ayudó a que los ‘Golden State’ sumara su quinta victoria consecutiva al vence 131-121 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Two of the most ELECTRIFYING with the basketball...



Stephen Curry & the @warriors take on Derrick Rose & the @Timberwolves tonight on @espn (10:30pm/et)! pic.twitter.com/RXWIdYz1sc