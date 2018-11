Djokovic vs Cilic HOY EN VIVO: juegan por los cuartos de final del Masters de París

Novak Djokovic vs Marin Cilic EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía ESPN: chocan HOY por los cuartos de final del Masters de París. Este partido de tenis está programado para la 1:30 p. m. (hora peruana) y podrás seguir el punto a punto por larepública.pe.

Novak Djokovic, quien se convertirá en el nuevo número 1 del mundo desde el próximo lunes, llegó a los octavos de final del Masters de París tras eliminar el último jueves al bosnio Damir Dzumhur (6-1 y 2-1), quien abandonó el encuentro por problemas físicos.

"Si me hubieran dicho hace cinco meses esto... Siempre he creído en mí, pero era tan improbable en aquel momento, cuando estaba en el puesto 22 del mundo y con la forma en la que jugaba y me sentía en la pista", dijo el tenista serbio tras saber que desplazará a Rafael Nadal en el primer lugar del ATP.

Por su parte, Marin Cilic (número 7 del mundo), quien prepara la final de la Copa Davis en Francia (23-25 noviembre), llegó a esta instancia del Masters de París tras dejar en el camino al búlgaro Grigor Dimitrov (7-6 (7/5), 6-4).

DATO: París-Bercy es el último torneo de categoría Masters 1000 de la temporada. Se juega sobre superficie rápida y bajo techo, repartiendo 4.872.105 euros en premios.

Horarios del Novak Djokovic vs Marin Cilic EN VIVO ONLINE por Masters de París

Perú - 1:30 p. m.

México - 1:30 p. m.

Colombia - 1:30 p. m.

Ecuador - 1:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida) - 2:30 p. m.

Bolivia - 2:30 p. m.

Venezuela - 2:30 p. m.

Chile - 3:30 p. m.

Uruguay - 3:30 p. m.

Argentina - 3:30 p. m.