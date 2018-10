Juegos Panamericanos: Ministro Fomento de España destacó la construcción de Villa M. Del Triunfo

En su primer día de su visita oficial al Perú, el ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos visitó el Complejo Deportivo “Andrés Avelino Cáceres”, de Villa María del Triunfo, destacando que esta importante obra se constituirá en un legado de los Juegos de Lima 2019 en inclusión social al ponerse en valor dicha zona del sur de la capital.

La autoridad española, quien se encuentra en el país con el objetivo de reforzar la presencia empresarial española, resaltó que se haya tomado la decisión de construir dicha infraestructura deportiva en una zona urbana con las características de Villa María del Triunfo, cuando normalmente se invierte en otros lugares de la ciudad.

El Complejo Deportivo “Andrés Avelino Cáceres” cumplirá con los requerimientos técnicos para el desarrollo de alta competencia de las disciplinas de Béisbol, Rugby, Hockey, Softbol, Waterpolo y Pelota Vasca y Paleta Frontón para el desarrollo de Lima 2019, y para posterior uso como legado para la población del mencionado distrito y habitantes de la zona sur de nuestra ciudad.

La construcción del citado complejo deportivo se encuentra a cargo del el consorcio Sacyr-Saceem, que ganó el correspondiente concurso público para la ejecución de la obra en diciembre de 2017, y que se encuentra conformado por la empresa española Sacyr Construcción SA Sucursal Perú y la Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas SA (SACEEM), de Uruguay.

En el recorrido por la mencionada obra, el ministro español estuvo acompañado por el presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela; el embajador de España en el Perú, Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, el presidente y consejero delegado de la empresa constructora española Sacyr, Manuel Manrique Cecilia

Tras apreciar los avances en la ejecución de la obra, señaló que estos se ajustan al cronograma pautado. “España en estas últimas cuatro décadas ha tenido un desarrollo muy grande en infraestructura, lo cual ha supuesto que muchas empresas españolas se especialicen en construcción y este es un know how que interesa a otras partes del mundo. Yo creo que se está invirtiendo no solo en capital sino también en confianza”, manifestó.