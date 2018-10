Bengoechea no negocia su estilo

Fue una conferencia de prensa tensa, como lo son últimamente las de Pablo Bengoechea. El estilo de juego sigue siendo un tema recurrente, a pesar de que Alianza Lima superó a Cantolao el domingo en Matute y mantienen sus chances de llegar a los play-off.

“Que digan que (Alianza Lima) juegue a la uruguaya para mí es un elogio. Uruguay tiene 15 Copas América. Peñarol y Nacional fueron campeones de América varias veces. Los hinchas del club quedaron contentos con el campeonato el año pasado”, asegura el ‘Profesor’, quien espera poder contar con el delantero Mauricio Affonso, que entrenó diferenciado.

Por otro lado, el cuadro íntimo llegará al clásico con un partido menos, ya que el duelo ante San Martín fue suspendido por no haber un estadio disponible. “Eso lo veremos el sábado a las 10 de la noche. En el clásico anterior, que se jugó en el estadio Nacional, fue lo mismo y terminó empatado. Y es que en esta clase de compromisos no importa qué equipo tuvo más horas de descanso o qué resultado sacó en el anterior partido”, remató el uruguayo, quien no seguirá el próximo año en La Victoria, una decisión que ya está tomada. ❧