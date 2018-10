FPF ya fue suspendida una vez por la FIFA, ¿cuál fue el motivo?

Nuestro Congreso de la República aprobó este martes derogar la Ley de Fortalecimiento de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), y ante ello, la FIFA podría suspender, nuevamente, a la entidad nacional.

¿Las razones? la máxima autoridad del fútbol mundial desafilia a toda federación de todo tipo de competiciones oficiales siempre que haya intromisión gubernamental; por lo que la delegación 'bicolor' y los clubes del torneo Descentralizado serían los perjudicados.

Pero esta situación no es nueva para nuestro balompié, ya que en el año 2008 se sufrió el castigo que efectúa la FIFA cuando hay intervención del gobierno.

La situación entre el IPD y Manuel Burga (en aquel entonces mandamás de la FPF) era insostenible. La reelección de Burga un año antes como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, provocó que Arturo Woodman (presidente del Instituto Peruano del Deporte) no reconociera su triunfo.

Este suceso, pese a advertencias previas, generó que la FIFA desafilie a la FPF el 24 de noviembre por un mes.

En ese tiempo, se perdió ser sede del torneo Sub 20 en el 2009. Además, en el sorteo de la Copa Libertadores, los equipos peruanos aparecieron con el nombre de vacante (casi se quedan fuera) y por último, la delegación nacional de futsal Sub 20 no disputó el Sudamericano.

Recordar que, los estatutos de la FIFA son claros. Hasta los colegiados serían perjudicados por la resolución que pueda dictar la máxima autoridad del deporte 'rey'.