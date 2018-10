Cristiano Ronaldo sobre su presunta violación: “Mi familia está hundida”

Cristiano Ronaldo se sinceró con France Football. En una entrevista con la prestigiosa revista francesa, el delantero de la Juventus contó cómo se sintió su familia tras la reapertura del caso de la presunta agresión sexual que podría haber cometido contra Kathryn Mayorga, una exmodelo de 34 años, en el hotel Palms Casino Resort de Las Vegas en el año 2009.

‘CR7’ aseguró que su madre y hermana son las más afectadas por ese episodio que atraviesa fuera de las canchas. "He hablado con mi pareja. Mi hijo, Cristiano Jr., es demasiado pequeño para entenderlo. Las que peor lo llevan son mi madre y mis hermanas. Están hundidas y, al tiempo, muy cabreadas. Es la primera vez que las veo así. Soy yo quien debo calmarlas cuando debería ser al revés", contó Cristiano Ronaldo.

"Mi madre está inconsolable. He hablado con ella mucho (...) Por ella me siento peor. La opinión pública es diferente, hay tanta gente que me quiere como que me detesta. Me da igual. Pero cuando todo esto acabe, quiero ver lo que dicen", agregó.

Tras la demanda, la joven estadounidense afirmó al diario alemán 'Der Spiegel' que llegó a un acuerdo económico con el futbolista para guardar silencio. Según Mayorga, Cristiano Ronaldo le habría pagado casi 330.000 euros por ocultar lo ocurrido. Sin embargo, en su momento, el ‘Bicho’ mostró su inocencia y negó rotundamente los cargos que pesan en su contra.

"Soy una de las personas más célebres del planeta. Sé que hago vender y todo lo malo que dicen de mi está más mediatizado que lo bueno (...). Lo asumo, trato de estar tranquilo, pero todo eso se queda en el interior de mi cuerpo", concluyó.