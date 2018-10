WWE RAW EN VIVO ONLINE: último show previo a Crown Jewel

VER EN VIVO ONLINE | WWE Monday Night RAW este lunes 29 de octubre desde las 7:00 p.m. - hora peruana en el Spectrum Center de Charlotte de Carolina del Norte EN DIRECTO vía FOX Sports 2.

¿Qué pasará con Dean Ambrose y Seth Rollins?

La semana pasada el 'Lunático' y 'Arquitecto' ganaron los campeonatos en parejas en el maint event, pero Ambrose dejó atónito a todo el universo de la WWE al atacar a su compañero.

'The Shield' terminó de romperse luego de la renuncia de Roman Reigns por padecer de leucemia.

¿Quién será el próximo campeón Universal?

Debido a la baja de Roman Reigns, el cinturón queda vacante y tendrá nuevo dueño, que saldrá del combate entre Braun Strowman y Brock Lesnar en Crown Jewel. El 'Gigante' hoy tomará el micrófono.

De cara al evento del viernes 2 de noviembre Crown Jewel, The Brothers of Destruction harían su aparición en la marca roja para responder a D-Generation X. The Undertaker y Kane vienen amenazando a Triple H y Shawn Michaels desde hace algunas semanas.

WWE Monday Night RAW EN VIVO ONLINE | Horarios en el mundo

Honduras - 6:00 p.m.

Guatemala - 6:00 p.m.

Nicaragua - 6:00 p.m.

Costa Rica - 6:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Panamá - 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:00 p.m.

Puerto Rico - 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

