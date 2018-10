Barcelona vs Inter: Los goles que marcó Mauro Icardi como ‘azulgrana’ [VIDEO]

El Barcelona vs Inter de este miércoles será uno de los partidos más atractivos de esta fecha 3 de la Champions League. Los amantes del morbo han rememorado en YouTube las veces que Mauro Icardi se vistió de ‘azulgrana’ y marcó varios goles.

El delantero argentino está en racha goleadora y será la principal amenaza para el elenco ‘culé’ en el Camp Nou. Antes de su despegue, el rosarino se formó en las divisiones menores del FC Barcelona (La Masía), pero no pudo llegar al primer equipo y fue a parar a la Sampdoria de Italia.

Cuando Mauro Icardi tenía 14 años, según contó exrepresentante Abian Morano Santana, tenía ofertas del Real Madrid, Liverpool, Arsenal y Atlético Madrid, entre otros grandes equipos, pero él "sólo quería ir al Barcelona".

La historia del actual goleador y capitán del Inter de Milán comenzó en el Deportivo Vecindario de las Islas Canarias, un club de barrio que no cuenta con serias aspiraciones en el ámbito internacional. "Lo vi cuando tenía 12 en un partido contra el Paris Saint-Germain. Ya era espectacular en términos físicos. Me enamoré ahí mismo y me presenté a su familia", contó su exagente en una entrevista con ESPN.

"A sus 13 años, ya teníamos nueve ofertas oficiales. Cuando finalmente se unió al Barça, fue uno de los jugadores mejor pagados de toda la academia. Durante sus dos primeras temporadas fue el máximo goleador. Marcó 19 el primer año y 17 el segundo. Pero para diciembre ya nos habíamos ido", añadió Abian Morano Santana.

Barcelona vs Inter por Champions League: ¿Mauro Icardi se convertirá en el verdugo de su exequipo’

El FC Barcelona subió hace unas horas un video en su canal de YouTube destacando los goles que hizo Mauro Icardi en su etapa en La Masía. Ahora, con 25 años, el ariete argentino vuelve al Camp Nou para enfrentar por primera vez al Barça y con la consigna de lograr los tres puntos para superarlos en la tabla de posiciones del Grupo B de la Champions League.