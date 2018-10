Selección peruana sería parte de un torneo nunca antes visto creado por la FIFA

La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, intenta seguir modificando el fútbol como lo conocemos. En esta oportunidad, el consejo de gobierno de este ente internacional se reunirá este viernes en Kigali, Ruanda, y uno de los temas a tratar será el plan de crear una nueva “mini Copa del Mundo” y la ampliación del Mundial de Clubes.

En mayo de este año, Gianni Infantino le escribió a los miembros del Consejo de la FIFA señalándoles que este plan cuenta con el apoyo de un grupo de inversores “sólidos y serios” dispuestos a invertir 25.000 millones de dólares durante un periodo de 12 años a partir de 2021.

Diversos informes aseguran que el conglomerado japonés SoftBank Group está liderando el consorcio y que ve con buenos ojos la creación de la nueva liga mundial de equipos nacionales, la cual suplantaría a la versión de la UEFA donde solo compiten países europeos y tendría la presencia de varias selecciones, como la selección peruana.

Sería la nueva Liga de Naciones, que se jugaría en un formato diferente al Mundial de fútbol que se da cada cuatro años. La FIFA planea que la “mini Copa del Mundo” sea integrada por ocho selecciones cada dos años.

La carta escrita por Gianni Infantino es mayo sugiere que esta competición se lleve a cabo en octubre o noviembre de cada año impar a partir de 2021. La Copa Confederaciones, que se realiza 12 meses antes del Mundial de fútbol, ya no se realizaría. El Mundial de Clubes, que se lleva a cabo cada año con siete equipos, se ampliaría a 24 clubes y se jugaría cada cuatro años, según las propuestas de FIFA.

No obstante, estos cambios —donde involucra de cierta forma a la selección peruana— no son compartidos por la UEFA, pues se opone a estas nuevas ideas de la FIFA. “El dinero no gobierna, y el modelo deportivo europeo debe ser respetado. El fútbol no está a la venta. No permitiré que nadie sacrifique sus estructuras en el altar de un mercantilismo altamente cínico y despiadado ", señaló Aleksander Ceferin, mandamás del máximo ente futbolístico de Europa.



