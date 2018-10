Por otro festejo

A lo largo de la temporada Universitario se convirtió en un equipo previsible, sin ideas y que parecía que podía irse al descenso por primera vez en su historia. Pero la ‘U’ es un ‘grande’ y ,como tal, tiene una hinchada que lo respalda. Ellos entendieron que la unión es el camino a la salvación. Los jugadores captaron el mensaje y en sus últimos tres encuentros sumaron 9 puntos. Gracias al triunfo ante Binacional están a tres puntos de Unión Comercio, quien se ubica en la zona de descenso. Por eso el duelo ante Sport Rosario, (8:30 p.m.) en el Estadio Monumental, es una final porque ambas escuadras se encuentran peleando la permanencia en primera división.

Para este enfrentamiento el técnico estudiantil, Nicolás Córdova, podrá contar con el delantero argentino Germán Denis y los volantes Pablo Lavandeira y Roberto Siucho. Ellos cumplieron su fecha de suspensión y están aptos para regresar a la canchas. En cambio, el defensor nacional Alberto Rodríguez se resintió de su rodilla izquierda y por precaución decidieron que no concentre.

Ante los huaracinos, el estratega chileno mantendrá la base que ganó por la mínima diferencia en Moquegua. Patrick Zubczuk será el dueño del arco, la duda pasa por la línea defensiva, al parecer el joven central Brayan Velarde hará dupla con Werner Schule, pero Ángel Romero puede ser la sorpresa de la noche ante la lesión de Alberto Rodríguez. Los laterales serán Aldo Corzo y Jersson Vásquez, ellos son piezas claves al momento de atacar, pues les permite a los atacantes abrir el campo de juego. En el medio campo la dupla Figuera y Enmanuel Páucar es intocable. La línea ofensiva estará conformada por Roberto Siucho y Alberto Quintero como extremos, los delanteros serán Germán Denis y Anthony Osorio.

Por su parte, Sport Rosario no pasa su mejor momento. Los jugadores no cobran desde hace dos meses y como parte de protesta no están entrenando. El entrenador de los ‘Canallas’, Rainer Torres, utilizará a Juan Diego Gutiérrez y Carlos Olascuaga como sus principales atacantes. ❧

sabía que...