Real Madrid vs Viktoria Plzen: dónde y cómo ver duelo por la Champions League | EN VIVO

VER EN VIVO | Real Madrid vs Viktoria Plzen este martes desde las 2:00 p.m. - hora peruana EN DIRECTO ONLINE a través de ESPN. Cotejo por el Grupo G de la Champions League 2018/19 se jugará en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos urgen de una victoria.

Real Madrid vs Viktoria Plzen: Julen Lopetegui se juega su puesto

A tan solo días para el clásico entre Real Madrid y Barcelona, Julen Lopetegui es consciente que necesita salir victorioso si no quiere despedirse de la dirección técnica. "Si esperabas ver un entrenador hundido o abatido no me miren a mí. Al contrario, conservo la máxima ambición y concentración para preparar la competición", dijo en la previa el DT.

Real Madrid no la pasa bien. Los merengues no conocen de victorias desde hace cinco fechas: perdió en cuatro oportunidades y empató en una, contra Atlético de Madrid (0-0). Los jugadores no se salvan y también vienen siendo señalados por un sector de la afición y la prensa.

Real Madrid vs Viktoria Plzen: con Vinicius Junior, estos son los convocados

Porteros: Navas, Casilla y Courtois.

Defensas: Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Odriozola.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio e Isco.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

El último duelo en Champions League 2018/19 del Real Madrid acabó con una derrota por la mínima diferencia en su visita al CSKA de Moscú de Rusia.

Real Madrid vs Viktoria Plzen: los 'cerveceros' van por la sorpresa

El campeón de la República Checa quiere aprovechar la crisis que atraviesa el rival y dar el batacazo. Sueñan con obtener un resultado positivo en la capital española.

Real Madrid vs Viktoria Plzen EN VIVO ONLINE: alineaciones probables por la Champions League

Real Madrid: Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić; Isco, Bale; Benzema.

Viktoria Plzen: Hruska; Rezník, Hejda, Hubník, Limbersky; Petrzela, Prochazka, Horava, Hrosovsky, Zeman; Krmencík.

