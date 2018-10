Christofer Gonzáles ilusionado con volver a la selección tras golazo a Alianza Lima [VIDEO]

FBC Melgar derrotó por 1-0 contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva y se consolidó como el único líder del Torneo Clausura 2018. El protagonista del partido jugado en Matute fue, sin duda, Christofer Gonzáles quien venció la portería de Leao Butrón con un potente remate desde fuera del área.

El mediocampista de 26 años llegó a mitad de temporada al cuadro arequipeño, procedente de Sport Rosario, donde ha logrado consolidarse dentro del funcionamiento de Melgar. Es por eso que, gracias a esa continuidad, mantiene aún las esperanzas de volver a la selección peruana para los próximos amistosos. Recordemos que ‘Canchita’ jugó su último partido con Perú en la derrota por 2-0 ante Brasil en las eliminatorias Rusia 2018.

“Sí, claro que me ilusiona volver a la selección peruana. Pero, la decisión la tomará el técnico (Ricardo Gareca). Yo trato de trabajar bien en mi equipo y de ahí si la posibilidad viene, hay que saberlo aprovechar y si no hay que seguir trabajando. No pierdo la fe y la espereranzas, tengo que seguir trabajando por que con eso todo se puede lograr”, dijo ‘Canchita’ a Fox Sports Radio Perú.

El ex Universitario de Deportes se mostró feliz por el gol que le permite a FBC Melgar comandar la tabla del Clausura con 19 puntos, mientras que en el Acumulado con 68 puntos, para entrar a los plays offs y pelear por el título nacional contra Sporting Cristal.

“Gracias a Dios se pudo concretar ese gol pero lo más importante es que el equipo ganó. Fue un bonito gol y más aún en la posición que nos estamos jugando. El gol lo vi como tres veces (ríe). Pero ya está, hay que pensar en Deportivo Municipal que también va a ser un rival muy duro”, añadió.