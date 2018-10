Yoshimar Yotún enloquece a fanáticos del Orlando City en la MLS [VIDEO]

El futbolista nacional, Yoshimar Yotún, sigue dando que hablar en la MLS. El volante de la Selección Peruana brilló en la última victoria del Orlando City sobre el Columbus Crew, luego de colaborar con una anotación vía penal para el 2-1 en partido correspondiente a la Conferencia Este del torneo norteamericano.

Tras su buena actuación, el popular 'Yoshi' sigue aumentando el cariño de todos los aficionados del Orlando City. Muestra de ello, en el duelo frente al Columbus Crew, varios seguidores del club manifestaron, por medio de banderolas, su admiración hacia el futbolista de la Selección Peruana.

