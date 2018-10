Golden State Warriors vs Denver Nuggets EN VIVO ONLINE: por la temporada regular en la NBA

Golden State Warriors vs Denver Nuggets juegan este domingo (7:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE por NBC Sports) por la temporada regular de la NBA en el Pepsi Center. Los actuales campeones buscarán ganar su tercer juego de manera seguida.

Los Warriors derrotaron en su debut a los Thunders y luego vencieron a Jazz Utah en un emocionante partido donde lograron el punto de la victoria en el último minuto. Como siempre, Kevin Durant y Stephen Curry, lideran al equipo campeón.

KD put in work last night 👀 pic.twitter.com/gwZtugOj2G

Denver Nuggets ha encontrado la estabilidad con el técnico Michael Malone. El entrenador reestructuró al equipo y quiere volver a meterse entre los ocho mejores en la NBA, algo que no logró la pasada temporada.

Los talentosos jóvenes Jamal Murray y Gary Harris de Denver Nuggets esperan hacerle frente al poderoso equipo de Golden State liderado por Stephen Curry y Kevin Durant.

#SundayFunday Dubs take on the Nuggets tonight in Denver 🏀

Game Preview 👉 https://t.co/0hxY5AaYwn pic.twitter.com/00a5jx0SCT