Inter vs Milan EN VIVO: clásico 'della Madonnina' por Serie A italiana [GUÍA TV]

Inter vs Milan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Rai TV se enfrentan este domingo 21 de octubre en el estadio 'Giuseppe Meazza' por la jornada 9 de la Serie A italiana. Este partido arrancará desde la 1:30 p.m. (hora peruana) y podrás seguirlo, también, con todos los pormenores minuto a minuto por larepública.pe.

El Inter de Milan se medirá este con su eterno rival, el AC Milan, en una edición más del 'Derby della Madonnina' correspondiente a la novena jornada de la Serie A italiana.

Tras encadenar seis victorias consecutivas, entre Europa y Serie A, el Inter del técnico, Luciano Spalletti tratará de confirmar su crecimiento ante su histórico rival, antes de centrarse en la importante visita al FC Barcelona al 'Camp Nou' por Champions League.

Los 'neroazzurris' lo harán, encomendándose, al argentino Mauro Icardi, que anotó un doblete en el último partido contra el Spal de Ferrara y que le metió un triplete al Milan el año pasado para darle la victoria a los interistas 3-2.

Asimismo, el rosarino jugará, además, un duelo particular con su compatriota Gonzalo Higuaín, que fichó por el Milan este verano procedente del Juventus y que se prepara para su primer derbi milanés.

Sin embargo, el "Pipita" ya dio una gran disgusto al Inter el año pasado, cuando determinó con un cabezazo en el último minuto el 3-2 a favor del Juventus que lanzó a los turineses hacia la consecución de su séptimo título liguero consecutivo.

El argentino ya marcó cuatro goles en esta temporada y va desarrollando una gran dupla con el español, Suso, que llega en forma tras dar dos asistencias con la Selección de España en el encuentro ganado 4-1 contra Gales en la fecha FIFA.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Serie A italiana, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

The wait is almost over: #InterMilan 🔜

Let's fight until the end ❤⚫

L'attesa è quasi finita: stasera scenderemo in campo nel Derby 🔜

Forza vecchio cuore rossonero ❤⚫#MILANosiamonoi pic.twitter.com/RLwiFEhiP5