Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán EN VIVO: partidazo por la Superliga Argentina

Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía FOX Sports Premium: se miden este domingo 21 de octubre en el estadio 'Centenario Dr. José Luis Meiszner' por la jornada 9 de la Superliga Argentina. Este partido empezará desde las 11:15 a. m. (hora peruana) y podrás seguirlo, también, minuto a minuto por larepública.pe.

Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán: en busca de los tres puntos

Este domingo regresa la actividad de la novena fecha de la Superliga Argentina 2018 – 2019 con la complicada prueba que tendrá Estudiantes La Plata cuando reciba a su similar de Atlético Tucumán.

El Estadio 'Centenario Dr. José Luis Meiszner' será el encargado de recibir la continuación de actividades de la Superliga Argentina. Estudiantes de La Plata, que camina con una racha negativa, enfrenta a un Atlético Tucumán en busca del liderato del torneo 'gaucho'.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llegan al choque de este fin de semana después de haber dejado escapar puntos con el empate sin goles ante el colero, Lanús. Sin embargo, Atlético Tucumán se mantiene como sublíder general con un total de 15 puntos.

El momento de Estudiantes La Plata es bastante complicado, pues no consigue ganar desde el triunfo con Boca Juniors en la segunda fecha de la Superliga Argentina. El 'Pincharrata' de Leandro Benítez apenas acumula 4 unidades que lo tienen hasta el puesto 23 de la clasificación general.

Atlético Tucumán no quiere bajarse de la zona alta de la tabla. Con 15 unidades y un partido menos, los dirigidos por Zielinski están invictos y son escoltas del líder, Racing Club de Avellaneda.

#Futbol⚽



Estos son los concentrados para el partido contra Estudiantes de la Plata 💪



Según parte médico, Luis Miguel Rodríguez fue desafectado por una molestia muscular en el aductor derecho.#VamosDecano💪💙 pic.twitter.com/7jrfi2Uwwl — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) October 20, 2018

Horarios para ver el Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Guatemala – 10:15 am

Honduras – 10:15 am

Costa Rica – 10:15 am

México - 11:15 am

Perú – 11:15 am

Colombia – 11:15 am

Ecuador – 11:15 am

Panamá – 11:15 am

Puerto Rico – 12:15 pm

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 12:15 pm

Venezuela – 12:15 pm

Paraguay – 12:15 pm

Bolivia – 12:15 pm

Argentina - 1:15 pm

Uruguay – 1:15 pm

Brasil – 1:15 pm

Canal para ver el Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

FOX Sports Premium

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán por la Superliga Argentina ?

Si quieres seguir en Internet el Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.